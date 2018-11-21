Полиция предупредила владельцев «евроблях» о криминале: пять дел уже открыто

Полиция призывает водителей нерастаможенных транспортных средств проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан. В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций, к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Сегодня, 21 ноября, в ряде регионов страны продолжаются массовые мероприятия водителей транспортных средств на еврономерах. По предварительным подсчетам, по состоянию на утро общее количество участников по всей Украине составляет более тысячи человек. Наибольшее количество зафиксировано в Днепропетровской (160 человек/90 авто), Житомирской (100 человек/50 авто), Львовской (150 человек/70 авто) и Черниговской областях (150 человек/82 авто).

Движение на автодорогах, из-за блокирования дорог водителями не растаможенных автомобилей, остается частично ограниченным в семи регионах государства: Волынской (с. Княгинино, трасса М-19), Житомирской (с. Грозино, трасса М-07; с. Березино, трасса М-06), Кировоградской (с. Степное, трасса Н-14), Львовской (с. Розвадов, трасса М-06); с. Милятин, трасса М-06), Одесской (Беляевский р-н, с. Дачное, трасса М-05), Полтавской (г. Кременчуг) и Черниговской областях (ПКПП «Яриловочи, трасса М-01).

Полиция в очередной раз подчеркивает: каждый гражданин имеет гарантированное Конституцией Украины право на мирный протест. В то же время обязанностью органов государственной власти, в частности полиции, является не только обеспеение права участников таких мирных собраний, но и не допущение нарушения конституционных прав других граждан, которые не являются участниками этих массовых мероприятий. В частности, их права на свободное передвижение.

По состоянию на сегодняшний день полиция уже открыла и расследует пять уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках ст. 279 УКУ, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Предупреждаем: в случае нарушений законодательства к нарушителям будут применены предусмотренные законодательством меры полицейского принуждения.

Как сообщалось, 21 ноября владельцы «евроблях» перекрыли трассу Киев–Чоп на Львовщине в двух местах. Акции протеста продолжаются в разных областях Украины.

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