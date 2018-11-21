Оккупанты заявили о задержании «агента СБУ», который хотел сорвать их «демократические» выборы

Боевики «ДНР» заявили, что задержали на территории оккупированной Донецкой области «диверсанта» Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «пресс-офицера» так называемого «Министерства госбезопасности» Михаила Попова.

«В результате контрразведывательных мероприятий предупреждена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов главы и депутатов Народного совета», – заявил Попов.

По данным оккупантов, 11 ноября, в помещении одного из «избирательных участков» был задержан «агент СБУ», который якобы хотел передать устройство с зажигательной смесью члену участковой комиссии, а тот должен был заложить это устройство в контейнер с бюллетенями.

«Устройство с электровоспламенителем и таймером должен был сработать после транспортировки контейнера и других – с других избирательных участков – в Центризбирком. Впоследствии началась бы масштабная пожар, который мог привести к многочисленным жертвам», – говорится в сообщении российских СМИ.

По словам боевика, эта «диверсия» свидетельствует о том, что «киевский режим» пытался сорвать демократические выборы» в «ДНР».

Напомним, боевики обстреляли из 120-мм миномета позиции ООС на Приазовье.

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