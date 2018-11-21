Новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян

Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, россиянин Александр Прокопчук проиграл все три тура голосования.

Об этом сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitrter.

«Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи!!!!!! Кандидатуру России отклонено. Эта битва выиграна. Спасибо всем!! Слава Украине!», – написал Арсен Аваков.

Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи.!!!!!! Кандидатура России отклонено. Эта битва выиграна. Спасибо всем!! Слава Украине! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 ноября 2018 г.

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