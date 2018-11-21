Незаконно майнил биткоины: НАПК взялось за декларации нардепа от БПП

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации народного депутата Дмитрия Голубова выявило признаки уголовного преступления – незаконного обогащения.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Еще два чиновника подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов. В частности, выводы составлены в отношении народного депутата Дмитрия Голубова, депутат Селидовского городского совета Донецкой области Артура Мирумяна и главного врача коммунального учреждения «Вышгородская центральная районная больница» Ивана Клюзко.

Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные денежные активы жены на общую сумму 14,2 млн гривень, законность происхождения которых не подтверждены доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой биткойн, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.

В свою очередь Мирумян, подавая декларацию за 2017 год, не указал долю нежилого помещения встроено-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный от разных источников доход. Всего установлено указанных депутатом недостоверных сведений на сумму 2,2 млн гривень.

Клюзко в декларации за 2016 год не указал, что ему принадлежат два земельных участка, садовый дом, водный транспорт, собственную заработную плату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно ее активы. Всего установлено указание недостоверных сведений на сумму 1,8 млн гривень.

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