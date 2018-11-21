Несколько тонн на одном стеллаже: эксперты дали советы по качественному хранению грузов ®

На предприятиях или логистических центрах с большим оборотом товара возникают вопросы о том, как хранить продукцию на складе безопасно и эффективно. Идеальным решением является приобретение стеллажных систем.

Об этом пишет forstor.ua.

Эксперты компании отмечают, что, кроме емкости, важно еще и обеспечить доступ ко всем секциям, чтобы в случае необходимости оперативно отгрузить или разместить продукцию.

«Идеальным решением станет приобретение стеллажных систем. Паллетные и полочные конструкции подбирают в зависимости от характеристик самого груза, размера помещения, условий в здании и других особенностей», – говорят специалисты.

Среди основных преимуществ систем называют надежность – изготавливаются конструкции из высокопрочной стали, устойчивой к высоким нагрузкам, неблагоприятным условиям и коррозии; вместимость – на одном стеллаже можно разместить до нескольких тонн продукции; ассортимент модификаций – системы, которые изготавливаются производителем, разнообразные и предназначены для хранения любых типов грузов, начиная от пластиковой тары и товаров на паллетах и ​​заканчивая длинномерными изделиями и гвоздями; устойчивость – большинство стеллажей дополнительно имеют анкерное крепления к полу.

Стеллажи для склада можно выбрать среди представленных вариантов модификаций или заказать в соответствии с индивидуальными параметрами.

Если на складе нужно разместить пиломатериалы, профили или трубы, то популярные паллетные варианты не подойдут. Специально для этого существуют консольные модели. Консольные стеллажи для склада, с ассортиментом которых можно ознакомиться за ссылкой, идеальные для хранения металлопрофиля, габаритных изделий, пиломатериалов, труб из металла или пластика, досок, плит ДСП, МДФ и др.

В зависимости от грузоподъемности, конструкции изготавливают из холодно и горячекатаного металла. Во втором случае для изготовления используют высококачественную углеродную сталь.

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