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среда, 21 ноября, 2018, 13:04 Экономика
НБУ переводит банки на новые стандарты отчетности

Национальный банк Украины утвердил современные правила составления и представления банками статистической отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые стандарты предусматривают:

  • представление с начала 2019 года данных в формате XML, что соответствует международной практике. К этому времени банки использовали разработанный Национальным банком формат для представления отчетности;
  • систематизацию показателей статистической отчетности в удобнее и понятнее для пользователей единый реестр, который заменяет действующие формы и есть в публичном доступе на официальной странице Нацбанка;
  • использование открытых каналов для передачи данных с высоким уровнем защиты информации: представление отчетности осуществляется через веб-портал Национального банка или API, что делает удобным процесс подачи.

В новых правилах также есть требование о наложении уполномоченным лицом электронной подписи в файл с показателями статистической отчетности, что не потребует в дальнейшем подтверждения на бумажном носителе.
НБУбанкиновости Украиныновости экономики
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2018-11-21 14:10 :25