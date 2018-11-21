среда, 21 ноября, 2018, 13:04 Экономика
НБУ переводит банки на новые стандарты отчетности
Национальный банк Украины утвердил современные правила составления и представления банками статистической отчетности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Новые стандарты предусматривают:
- представление с начала 2019 года данных в формате XML, что соответствует международной практике. К этому времени банки использовали разработанный Национальным банком формат для представления отчетности;
- систематизацию показателей статистической отчетности в удобнее и понятнее для пользователей единый реестр, который заменяет действующие формы и есть в публичном доступе на официальной странице Нацбанка;
- использование открытых каналов для передачи данных с высоким уровнем защиты информации: представление отчетности осуществляется через веб-портал Национального банка или API, что делает удобным процесс подачи.
В новых правилах также есть требование о наложении уполномоченным лицом электронной подписи в файл с показателями статистической отчетности, что не потребует в дальнейшем подтверждения на бумажном носителе.
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