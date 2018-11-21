НБУ переводит банки на новые стандарты отчетности

Национальный банк Украины утвердил современные правила составления и представления банками статистической отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые стандарты предусматривают:

представление с начала 2019 года данных в формате XML, что соответствует международной практике. К этому времени банки использовали разработанный Национальным банком формат для представления отчетности;

систематизацию показателей статистической отчетности в удобнее и понятнее для пользователей единый реестр, который заменяет действующие формы и есть в публичном доступе на официальной странице Нацбанка;

использование открытых каналов для передачи данных с высоким уровнем защиты информации: представление отчетности осуществляется через веб-портал Национального банка или API, что делает удобным процесс подачи.

В новых правилах также есть требование о наложении уполномоченным лицом электронной подписи в файл с показателями статистической отчетности, что не потребует в дальнейшем подтверждения на бумажном носителе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.