NASA высадит свой марсоход в кратере, где миллиарды лет назад была река

Американское космическое агентство NASA решило высадить новый марсоход на Марсе в июле 2020 года на кратере Эзеро.

Об этом говорится на официальном сайте NASA, – сообщает ukranews.com.



Марсоход соберет на кратере образцы для отправки на Землю. Фото: NASA

Считается, что 3,5-3,9 миллиарда лет назад в кратере располагались дельта реки и озеро.

Ученые предполагают, что там могли остаться органические молекулы и «другие возможные признаки микробной жизни из воды и осадков, которые были принесены туда миллиарды лет назад».

Помимо поиска следов органической жизни, марсоход должен будет собрать образцы камня и почвы и спрятать их на поверхности Марса, и, возможно, к концу 2020-х лет их можно будет доставить на Землю. На этот период планируются полноценные исследования.

«Получение образцов из этого уникального места кардинально изменит наш взгляд на Марс и его пригодность для жизни», – заявили в NASA.

Еще недавно удачная посадка в местах вроде кратера Езеро, как говорят в NASA, считалась слишком сложной задачей: в кратере огромное количество камней, скал, а также впадин, где марсоход может застрять. До запуска 2020 года инженерам удалось в два раза уменьшить площадь зоны посадки; кроме того, они разработали систему навигации при посадке, которая, как считается, должно позволить избежать опасных мест.

На планету отправят велосипед, похожий на «Кьюриосити», который находится на планете с 2011 года. В его задачи войдет исследования геологии планеты и поиск на ней следов жизни и оценка ситуации с природными ресурсами и рисками для людей. В рамках миссии на Марс также отправят маленький вертолет.

Кратер Езеро был выбран из списка 60 возможных мест посадки.

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