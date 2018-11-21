На Ровенщине в столкновении с владельцами «евроблях» пострадали полицейские

20 ноября около 19 часов во время акции протеста возле Ровно между митингующими и полицейскими возник конфликт. В стычке пострадали двое полицейских, а трех нарушителей доставили в Ровенское районное отделение полиции.

Об этом собкору ИA ZIK сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенщины.

По предварительной информации, во время регулирования патрульным полицейским дорожного движения один из протестующих нарушил требование покинуть проезжую часть и ударил полицейского в лицо и сорвал радиостанцию. К схватке присоединились и другие участники протеста.

Полицейские задержали троих участников потасовки и доставили их в Ровенское районное отделение для установления их личных данных. После дачи объяснений их отпустили.

Двое патрульных, а именно командир и заместитель командира батальона получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в полиции проводят служебное расследование относительно правомерности действия сотрудников полиции в отношении митингующих.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области владельцы «евроблях» присоединились к всеукраинской акции.

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