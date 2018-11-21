На компьютерах госорганов Украины обнаружили вредоносную программу, через которую возможна кибератака

Эксперты центра CERT-UA совместно со Службой внешней разведки Украины обнаружили новые модификации вредоносного программного обеспечения Pterodo на компьютерах государственных органов Украины.
По мнению экспертов CERT-UA такие программы, вероятно, является подготовительным этапом для проведения кибератаки, сообщает «Новое время».
Этот вирус, название которого происходит от латинского названия птеродактиля, собирает данные о системе, регулярно отправляет их на командно-контрольные серверы и ожидает дальнейших команд.
Основным отличием этой версии от предыдущих является возможность инфицирования системы через флеш-накопители и другие съемные носители информации.