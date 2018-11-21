Мишель Терещенко: Прокуратура работает как инструмент коммунизма

Государственную прокуратуру надо ликвидировать! Когда я впервые пришел в областную прокуратуру, мне там сказали, что они репрессивный орган! Наша прокуратура работает как инструмент коммунизма. Это прокуратура Сталина и Ленина. Поэтому эту систему нам надо изменить.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK заявил бывший городской голова Глухова (2015-2018 гг) Мишель Терещенко.

Гость программы, отвечая на вопрос ведущего, почему решил пойти на президентские выборы, пояснил, что решился на такой шаг только потому, что не видит среди кандидатов на президентский пост того, кого он может поддержать.

«Если такой кандидат появится, я буду готов его поддержать. Сейчас я его не вижу. А те, что есть, они члены системы. Они могут говорить, что они против системы, так, как делали это на Майдане. Однако, как только они придут к власти, эта система будет работать на них. Для меня это позор! Погибло 11 тысяч человек!

Был Майдан, была Небесная сотня, было 11 тысяч человек, которые погибли на фронте. Они дали нам шанс, чтобы делать изменения. А мы ничего не делаем!», – отметил бывший городской голова Глухова.

Мишель Терещенко добавил, что все государственные органы страны сегодня работают так, как работали еще до Майдана.

«Я на примере Глухова могу сказать, что прокуратура, правоохранительные органы, губернатор, председатель ОГА работают точно так, как до Майдана. Даже хуже. Коррупция процветает.

За последние 27 лет мы построили государство-монстра. Это гидра со многими головами. Одна голова – облгосадминистрации, другая – государственная прокуратура. Государственную прокуратуру вообще надо ликвидировать! Когда я впервые пришел в областную прокуратуру, мне там сказали, что они репрессивный орган! Наша прокуратура работает как инструмент коммунизма. Это прокуратура Сталина и Ленина. Поэтому эту систему нам надо изменить», – подчеркнул Мишель Терещенко.

Он подчеркнул, что нужно также прекратить давление на бизнес.

«У нас есть программа, где мы предлагаем борьбу с коррупцией в судебной системе и правоохранительных органах. Также мы предлагаем новую налоговую систему. Это мирная революция. Мы не будем давать шанса коррупции!» – заверил кандидат в президенты Украины Мишель Терещенко.

Напомним, Мишель Терещенко (Михаил Петрович) – потомок рода украинских промышленников и меценатов Терещенко. Он родился в Париже и был французско-украинским предпринимателем, а с 2015 года – городским головой города Глухов на Сумщине.

Как сообщалось, в сентябре Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия городского головы Глухова. Терещенко заявил об участии в президентской гонке, а если его не изберут Президентом, он будет баллотироваться в Верховную Раду.

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