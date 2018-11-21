Минздрав делает акцент на росте в Украине заболеваемости корью

Заболеваемость корью продолжает расти – за последнюю неделю заболели 1 855 человек. Минздрав призывает срочно вакцинироваться, чтобы защититься от вируса.

Об этом 20 ноября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«За последнюю неделю заболели 1 855 человек – 548 взрослых и 1 307 детей (на 10% больше чем на прошлой неделе). Единственный способ остановить вспышку кори – вакцинация», – подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве заявляют, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

«По состоянию на 16 ноября 2018 года в Украине имеются 562 тысячи доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)», – говорится в сообщении.

С начала года корью заболело 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 детей), от осложнений кори умерло 15 (4 взрослых и 11 детей).

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