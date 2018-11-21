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среда, 21 ноября, 2018, 13:12 Мир
Маленькое чудо: В Берлине родился редкий жирафенок

3 ноября в берлинском зоопарке Фридрихсфельде родился редкий жирафенок Ротшильда.

На фотографиях задокументирован тот момент, когда жирафенок, названный Элея, стоит возле своей матери и делает первые уверенные шаги по земле.

Жирафы Ротшильда – это подвид жираф, которые считаются самыми редкими. В дикой природе их осталось менее семисот особей.
животныеБерлинзоопаркновости мира
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2018-11-21 14:10 :19