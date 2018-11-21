Климкин обсудил с канцлером Австрии Курцом помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с канцлером Австрии Себастьаном Курцом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Павла Климкина.
«Нам с Себастьаном Курцом всегда есть что обсудить: от украино-австрийских двусторонних отношений до австрийской помощи Украине. Ну и, конечно, все другие темы на повестке дня:)», – написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин 20 и 21 ноября будет находиться с рабочим визитом в Австрии.
Так, в Вене состоится международная конференция высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизма и антисионизма. Климкин примет участие в конференции, в частности, выступит во время панельной дискуссии.
Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал строительство газопровода «Северный поток-2». В частности, он назвал «Северный поток-2» возможностью обеспечить энергетическую безопасность Европы через различные источники и маршруты.