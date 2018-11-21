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среда, 21 ноября, 2018, 12:28 Львов
Горит Львовская областная больница. Дополнено
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
  • Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK

Произошел пожар в помещении Львовской областной клинической больницы на ул. Черниговской, 7.

Об этом корреспонденту ИA ZIK подтвердили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

Пожежа у Львівській обласній клінічній лікарні на вул. Чернігівській, 7. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Пожар во Львовской областной клинической больницы на ул. Черниговской, 7. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщили в ГУ ГСЧС Львовщины, сообщение о пожаре поступило сегодня в 11.27. На место происшествия выехали пожарные подразделения. О масштабах пожара пока информации нет.

Пожежа у Львівській обласній клінічній лікарні на вул. Чернігівській, 7. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Пожар во Львовской областной клинической больницы на ул. Черниговской, 7. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Отметим, дым ощутим в центре Львова.

По данным соцсетей, пожар произошел на крыше больницы.

Как сообщает корреспондент ИA ZIK с места происшествия, горит крыша больницы, идет сильный дым. Огонь виден через окна, пожарные с использованием стремянки пытаются гасить пламя. Из помещения вывели пациентов и работников.

По данным пожарных, работающих на месте происшествия, огонь уже перекинулся с крыши на третий этаж, где кабинеты больницы.

Пожар ликвидируют около 17 единиц техники и 80 спасателей.

 

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ЧПЛьвовпожарбольницановости Украины
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2018-11-21 14:10 :28