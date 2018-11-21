Горит Львовская областная больница. Дополнено

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Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
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Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
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Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
-
Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
-
-
Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
-
Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
-
Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
-
Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
-
Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
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Пожар в областной клинической больнице на ул. Черниговской, 7. Фото: Николай Тыс / ZIK
Произошел пожар в помещении Львовской областной клинической больницы на ул. Черниговской, 7.
Об этом корреспонденту ИA ZIK подтвердили в ГУ ГСЧС во Львовской области.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Львовщины, сообщение о пожаре поступило сегодня в 11.27. На место происшествия выехали пожарные подразделения. О масштабах пожара пока информации нет.
Отметим, дым ощутим в центре Львова.
По данным соцсетей, пожар произошел на крыше больницы.
Как сообщает корреспондент ИA ZIK с места происшествия, горит крыша больницы, идет сильный дым. Огонь виден через окна, пожарные с использованием стремянки пытаются гасить пламя. Из помещения вывели пациентов и работников.
По данным пожарных, работающих на месте происшествия, огонь уже перекинулся с крыши на третий этаж, где кабинеты больницы.
Пожар ликвидируют около 17 единиц техники и 80 спасателей.
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