Горбатюк рассказал, что мешает расследовать преступления против Майдана

Расследование преступлений против Майдана не стало делом государственного приоритета. Заинтересованность в установлении его результатов есть только у семей потерпевших, адвокатов или журналистов.

Об это начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал во время брифинга, который транслировал ZIK.

Рассказывая о проблематике расследований преступлений против Майдана, он подчеркнул: абсолютное большинство правоохранителей не дает показаний. В то же время 10 руководителей подразделений этих правоохранителей и 23 их коллег являются подозреваемыми в совершении сотен преступлений во время Майдана. В том числе, и убийств.

«На это нет никакой реакции. То есть, это настраивает руководство МВД. Какие должны быть показания рядовых правоохранителей, если они видят, что подозреваемые в совершении преступлений продолжают руководить подразделениями Нацполиции или Нацгвардии?», – подчеркнул Горбатюк.

Кроме того, он отметил, что не понимает, как один из подозреваемых в причастности применение оружия в активистов, убийствах и нанесении тяжелых телесных повреждений, является действующим сотрудником СБУ. По словам Горбатюка, этот человек уже 5 месяцев находится в розыске, тогда как его руководство и «руководство СБУ в целом» заявляет, что тот в командировке и не имеют с ним контактов.

«Такая ситуация вообще возможна? Действующий работник находится в розыске, а руководство не знает, где он?», – удивлялся Горбатюк.

К тому же, по его словам, работники экспертных учреждений до сих пор пользуются микроскопами 1969 года. При этом не принимают никаких мер для усовершенствования техники.

«Она закупается исключительно на ходатайство семей Небесной сотни. Исходя из этого, у нас есть экспертизы, назначенные еще в 2015-2016 годах, которые до сих пор не выполнены. Почему этих экспертов недостаточно? Почему они завалены работой на годы и для улучшения условий их непосредственное руководство не принимает никаких мер?», – подчеркнул начальник управления спец расследований.

Но, по его словам, законодательство обязывает ограничить расследование одним годом.

Ко всему, судебно-медицинские эксперты, практически, не получают государственного финансирования на материально-техническое обеспечение экспертиз.

«На бумагу, закупку техники не выделяют средств. Например, Киевское бюро СМЭ за последние десять лет получило один хроматограф. Это также влияет на качество и сроки проведения этих экспертиз», – отметил Горбатюк.

Также он обратил внимание и на судебную часть. Мол, штат судей заполнен, практически, только на половину, поэтому это приводит к многочисленным перегрузкам.

«Следовательно, эти дела лежат там годами, а судьи разводят руками, говорят, что недостаточно работников. Почему один из эпизодов дела Майдана слушался в суде четыре года, а перерывы в заседаниях длились по полгода», – подчеркнул Горбатюк.

К тому же, он убежден: судьи, которые допускают явные нарушения закона, в том числе и в делах Майдана, продолжают работать, несмотря на десятки жалоб.

«Зато Высший совет правосудия очень быстро снимает тех судей, которые не удовлетворяют кого-то из власти. В ВРП не имеет никакого содействия против судей, которые явно затягивают дела, нарушают закон», – говорит Горбатюк.

Кроме того, по его словам, и сам подразделение, которое расследует дела Майдана, за последние четыре года постоянно реформируют, сокращают или разделяют. Это существенно влияет на работу органа, однако никаких объяснений этому нет.

«Также с 20 ноября 2017 года следователи прокуратуры потеряли большинство своих полномочий и в целом легитимность того, что мы расследуем, многими ставится под сомнение. С 15 марта в Украине еще действует два кодекса – старые дела расследуются по одним нормам, а новые – по другим», – отметил начальник управления специальных расследований ГПУ.

«За годы расследования преступлений против Майдана не стали делом государственного приоритета. Работа по их раскрытию должна быть работой всего государства, а не только отдельного следственного подразделения и прокуроров. Поэтому настоящую заинтересованность в установлении результатов видно от семей потерпевших, адвокатов, журналистов. И не от тех, кто бы должен был это делать», – добавил Сергей Горбатюк.

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