Горбатюк о расследовании преступлений против Майдана: Основная часть работы уже проведена

Несмотря на значительные трудности, с которыми сталкиваются следователи и прокуроры при расследовании преступлений против Майдана, в этом направлении уже есть весьма ощутимые результаты. Можно сказать, что правоохранителям уже удалось провести основную часть работы.

Об это начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал во время брифинга, который транслировал ZIK.

Он подчеркнул: относительно преступлений против Майдана по всей Украине проводятся расследования в 4 700 эпизодах.

«При этом более 4 100 преступлений расследуют именно следователи Генеральной прокуратуры. В штате у нас 46 следователей и отраслевой отдел – 33 прокуроры», – рассказал Горбатюк.

Он подчеркнул: большинство преступлений были совершены в разное время и способ, в разных местах и разными лицами. Более 15 тысяч человек проверяются на причастность к совершению этих преступлений, в том числе и правоохранители.

«За последний год сообщено о подозрении 42 лицам. Из них – 5 прокуроров, 7 судей, 24, среди которых 1 следователь и еще 5 тітушок. В текущем году по результатам расследований в суд направлено 16 обвинительных актов в отношении 34 человек. По результатам рассмотрения судами принято 4 обвинительные приговоры, в трех из этих случаях – лишение свободы», – сообщил Горбатюк.

При этом он подчеркнул: это лишь общие цифры, возведенные относительно каждого эпизода – начиная с 30 ноября и заканчивая расстрелами 20 февраля и раздачей оружия тітушкам.

«Если говорить о проделанной работе и результаты раскрытия преступлений – собрание следователями и прокурорами данных, которые позволяют утверждать об установлении обстоятельств преступлений и причастных к их совершению, позволяет ли это указывать, что результаты расследований отсутствуют?», – подчеркнул он.

Ведь, по словам Горбатюка, по каждой подозрению «стоит огромная работа следователей и прокуроров». К тому же, следствие сталкивается с мощными препятствиями и несприянням в расследовании – начиная от нежелания давать показания и завершая проблемами судебного разбирательства.

«Не считая процессуальных действий, было проведено более 30 тысяч следственных действий. Состоялось огромное проработки массива видеозаписей на десятки терабайт. Речь идет и о десятках тысяч телефонных соединений, и составления из них базы данных», – рассказал начальник управления спецрослідувань.

В то же время, он подчеркнул: конечно, еще есть много недостатков. Однако, вопрос в том, как отдел спецрасследований реагирует на них. Мол, следователи ГПУ реагируют на все заявления о недопит кого-то из свидетелей.

«По-настоящему конструктивная критика идет в первую очередь от семей Небесной сотни и их адвокатов. Предоставляя ходатайства или жалобы, они помогают устанавливать все обстоятельства и двигаться вперед. Поэтому результаты есть, они достаточно ощутимы. Можно сказать, что основная часть работы сейчас уже проведена», – подчеркнул Сергей Горбатюк.

Как сообщалось, сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции в ответ на решения тогдашней власти о приостановке курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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