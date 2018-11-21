Главный кот Британии едва не оконфузился в прямом эфире, его спас полицейский

В соцсетях обсуждают курьезный фрагмент прямого эфира Sky News, во время которого репортер рассказывал о последних события, связанные с Брекзит. Внимание зрителей привлек кот Ларри, который терпеливо ждал, чтобы ему открыли дверь в дом №10 на Даунинг-стрит в Лондоне.

Ларри – очень важный кот. Он работает главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Поскольку резиденция расположена в старом здании, грызуны представляют большую проблему, так что Ларри, как и политики, всегда занят. Однако иногда на пути серьезных кошачьих занятий могут возникнуть не менее серьезные препятствия. Например, дверь, и не куда-нибудь, а на собственное рабочее место – в дом №10 по Даунинг-стрит, пишет medialeaks.

Именно такая неудобная для кота ситуация произошла утром 20 ноября во время прямого эфира Sky News. Кот хотел вернуться домой, но дверь была закрыта. Ларри не мог упасть мордочкой в грязь перед всей страной и выпрашивать, чтобы кто-то открыл дверь. Поэтому кот терпеливо сидел на пороге и ждал, пока его пустят внутрь, а репортер в это время освещал последние новости о Брекзите – выходе Великобритании из Евросоюза.

Подмога прибыла достаточно быстро. Полицейский подошел к дому и аккуратно постучал. Дверь распахнулась, и Ларри прошел внутрь. Главный мышелов британских премьеров ни на секунду не замешкался и не изменил свое решение.

Писательница Лорен Франклин, смотрела эфир, сняла всю ситуацию на видео и запостила в твиттер это с вопросом: «Может ли быть что-то более британское, чем полицейский, который стучит в двери дома на Даунинг-стрит, 10, чтобы впустить кота?».

Is there anything more than British this policeman knocking on Number 10 to let the cat in? pic.twitter.com/SpoQkmWI14 — Lauren Franklin (@Franklinsays) 20 ноября 2018 г.

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