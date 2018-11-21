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среда, 21 ноября, 2018, 9:30 Мир
Финляндия начала председательство в Совете Европы

Финляндия начала полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы.

Председательство перейдет к этой страны от Хорватии, а в мае 2019 года продолжит Франция, сообщает «Укринформ».

Главной целью программы финского председательства, которая получила название «Сущность Европы», является продвижение прав человека, демократии и верховенства права для всех.

Среди приоритетов на последующие шесть месяцев Хельсинки определили укрепление системы прав человека и верховенства права в Европе, поддержку равенства и прав женщин, а также открытость и всеобъемлющее привлечение молодых людей к общественной жизни и предотвращение радикализма.

Среди вызовов в течение председательства ожидаются ситуация относительно будущего России в Совете Европы, бюджетно-финансовые проблемы, а также выборы нового генерального секретаря организации.

В то же время программа председательства Финляндии в Комитете министров Совета Европы не содержит в тексте ни одного упоминания о ситуации по России, нарушения российской стороной международного права, а также в отношении усилий по восстановлению территориальной целостности Украины.

Зато председательства сосредоточится на реализации главных задач Совета Европы с учетом актуальных тенденций развития современных технологий, утверждение прав женщин и молодежи.
Совет ЕвропыФинляндияновости мира
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2018-11-21 11:43 :51