Депутаты ВР сегодня рассмотрят изменения в семейный кодекс

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о введении упрощенной процедуры регистрации брака для украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Законопроектом №8400 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории» предлагается внести изменения в Семейный кодекс и закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния» в части возможности для граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины, зарегистрировать брак в день подачи заявления о его регистрации.

Следующим блоком, согласно повестке дня, будет вопрос ратификации. Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №0199 «О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество», №0193 «О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества, устроенной в Лондоне 10 февраля 1993 года» и №0165 «О ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений».

Второе чтение в Раде должен пройти проект закона №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».

Также народные депутаты намерены рассмотреть правительственный законопроект №5023 «О внесении изменения в статью 44 Закона Украины «О высшем образовании». Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа в комитетах, фракциях и группах. В частности, в 15:00 состоится заседание Комитета ВР по вопросам бюджета, на котором будет рассмотрен подготовленный ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2019 год.

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