Денисова: Нескольких заключенных в оккупированном Крыму украинцев удерживают в «яме»

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила информацию, что нескольких заключенных в Крыму граждан Украины находится в «яме».

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

«Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой «яме» нескольких граждан Украины. Среди них – задержанный две недели назад Дилявер Гафаров. В карцер попали и участники дела «Веджие Кашка» – Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Казим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в «спецблоке» в Ростове-на-Дону. Оба – фигуранты дела «Хизб ут-Тахрир» Ремзи Меметов и Энвер Мамутов», – сообщила омбудсмен.

Она отметила, что о новых нарушениях прав заключенных известила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер.

Также Денисова обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию.

Кроме того, она направила запросы уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

«Я призвала их принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и оказания им квалифицированной медицинской помощи», – написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

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