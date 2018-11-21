Астрономы открыли звезду, практически идентичную Солнцу

Предполагается, что у нашего Солнца должен быть близнец – не просто рожденный в той же самой звездной колыбели, но практически идентичная звезда. Возможно, астрономам наконец удалось найти такой объект.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Большинство звезд рождается в группах, которые могут исчисляться тысячами: они образуются из огромных облаков газа и пыли, увеличивают свою плотность и колапсируют в плазменные шары, которые потом становятся звездами. Как считают ученые, Солнце – звезда нашей Солнечной системы – образовалась 4,57 миллиарда лет назад.

Основная часть звезд имеет как минимум одного партнера: по оценкам специалистов, до 85 процентов всех звезд могут состоять в двойных системах (или даже тройных или четверные). При этом, как известно, больше половины известных аналогов Солнца находятся в двойных системах.

Солнце, однако, на данный момент не имеет пары – и это кажется довольно странным: ученые считают, впрочем, что ранее у нашей звезды была пара. Недавнее исследование, к слову, предполагалось, что большинство, если вообще не все звезды, рождаются с близнецом.

Известно, что у Солнца действительно есть родственники. Их очень трудно обнаружить, учитывая количество звезд в Млечном Пути и то, что возможные близнецы Солнца широко разбросаны по Галактике: пока ученые обнаружили лишь несколько кандидатов в такие звезды.

В новом исследовании, проведенном специалистами из Португалии, была обнаружена не просто родственница Солнца, а как говорится, «особая» звезда, очень сильно похожа на нашу. Речь идет о звезде HD 186302, что находится от нас примерно в 184 световых годах, – желтом карлике чуть более крупнее Солнца, котрый имеет примерно такую же температуру на поверхности и светимость. Данная звезда также имеет удивительно схожий с Солнцем химический состав и была образована, согласно расчетам, примерно 4,5 млрд лет назад. Она еще больше похожа на Солнце, чем звезда HD 162826, идентифицированная как родственница нашей звезды в 2014 году.

Ученые пока не знают точно, где сформировалось Солнце, поэтому изучение возможных родственников Солнца может дать новый ключ к пониманию истории нашей Солнечной системы. Кроме того, единственным известным местом существования жизни во Вселенной является именно Солнечная система: это означает, что размеры, возраст, температура, светимость и химический состав Солнца подходят для возникновения жизни – в известной нам форме. Учитывая это, изучение родственниц Солнца приобретает еще одно важное значение: возможно, на планетах вокруг них также развилась жизнь?

В дальнейшем исследователи рассчитывают посмотреть, есть ли у обнаруженной HD 186302 планеты. Особенно интересно, есть ли у этой звезды, настолько похожей на Солнце, каменистая планета в зоне обитаемости: возможно, специалистам удастся найти «Землю 2.0, вращающуюся вокруг Солнца 2.0»?

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