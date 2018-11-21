Американские ученые вырастили в лаборатории «мини-мозг»

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили в лаборатории мозговую ткань, которая впервые проявила электрическую активность, похожую на активность мозга недоношенного ребенка.
Об этом сообщает DT, ссылаясь на Naked science.
Отмечается, исследователи разрабатывали мозговые органеллы в лаборатории в течение нескольких лет, но активность, сходная с активностью мозга человека, была обнаружена у них впервые.
Отмечается, что органеллы представляют собой трехмерные, миниатюрные, упрощенные версии органов. Данные органеллы были выращены из плюрипотентных стволовых клеток. Они индуцировали эти «бланки» для развития в клетки, из которых состоит кора головного мозга – часть, что отвечает за такие важные вещи как память, восприятие, когнитивные способности, мысли и сенсорная обработка.
Около сотни маленьких мозгов выращивали в течение 10 месяцев. В это время исследователи тестировали органеллы для того, чтобы убедиться, что в них развиваются необходимые гены. Кроме того, ученые следили за мозгами с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Примерно до шести месяцев мозги начали проявлять энергичную мозговую активность. Она была не такой же организованной и предсказуемой, как активность взрослого человека, но хаотичными, синхронизированными всплесками явление напомнило мозговую активность, наблюдаемую у недоношенных младенцев.
Несмотря на то, что она не была идентичной, модель машинного обучения, натренированная на сигнатурах ЭЭГ недоношенных младенцев, смогла определить множество схожих свойств с нормальным графиком развития. Похоже, за последние 28 недель траектория развития органоидов соответствовала развитию недоношенного ребенка того же возраста.