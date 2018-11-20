Заблокирован указ Трампа в отношении нелегалов

Суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Пока неизвестно, сколько времени указ будет заблокирован.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такое решение принял окружной судья в Сан-Франциско. В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.

Ранее сообщалось, что американский союз защиты гражданских свобод подал иск к Трампу за отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, пересекающим американо-мексиканскую границу.

В Белом доме объясняли необходимость указа тем, что система предоставления убежища «перегружена большим количеством необоснованных просьб» о предоставлении убежища.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.