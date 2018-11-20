Из-за земельного моратория Украина может получить семь млн жалоб в ЕСПЧ, судья

Около семи миллионов украинцев могут пожаловаться в Европейский суд по правам человека из-за запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сказала судья ЕСПЧ Анна Юдковская, – сообщает «Европейская правда».

«Я не хочу даже представлять этого момента. Поэтому рассчитываю, что государство будет действовать добросовестно, и мы этого избежим: мораторий каким-то образом будет изменен и больше не будет означать совершенно непропорционального вмешательства государства в право собственности индивидуума», – сказала Юдковская.

Она отметила, что этот вопрос является приоритетом для Комитета министров Совета Европы, где от Украины требуют план действий, как именно эти изменения должны произойти.

«Причем нет требования полностью отменить мораторий уже завтра. Но государство должно что-то сделать для 7 миллионов своих граждан, чтобы не допустить дальнейшего нарушения их права собственности», – сказала судья.

Одновременно Юдковская подчеркнула, что ЕСПЧ, признав мораторий нарушающим право на собственность, в своем решении четко не определил возможность назначения денежных компенсаций.

«Суд был очень-очень осторожен относительно этого чувствительного вопроса. Мы хорошо помним печальный опыт с пилотным «делом Иванова», после которого к нам пришло тысячи похожих жалоб. И если в деле Иванова есть 200 тысяч потенциальных заявителей, права которых нарушены, то в деле относительно моратория их количество может достигать 7 миллионов», – сказала она.

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