Израиль отказался подписывать Всемирный пакт ООН о миграции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти не будет присоединяться к Всемирному миграционному пакту под эгидой ООН.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на израильскую газету «Таймс оф Ісраел».

«Я отдал распоряжение министерству иностранных дел страны объявить о том, что Израиль не будет присоединяться и подписывать Всемирный пакт о миграции», – приводит издание слова Б.Нетаньяху.

«Мы привержены защите наших границ от нелегальных иммигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать», – подчеркнул израильский премьер.

Так называемый Всемирный пакт про безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию был разработан под эгидой ООН в июле 2018 года. К пакту присоединились все государства ООН, кроме США. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязательный.

В пакте предусматривается прописать «безопасные, благоустроенные и основанные на правилах» стандарты миграции. В основе переговоров по документу лежит постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование на поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.

Ожидается, что пакт должен быть окончательно одобрен на конференции в Марокко 11-12 декабря.

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