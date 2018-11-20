Виталия Захарченко подозревают в отмывании более 10 млрд грн

Главы Министерства внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании 10,345 млрд грн через специально созданный для этого Смартбанк.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева.

Как отмечается в частности, соответствующим решению суда разрешено следственному управлению специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины получить доступ в Национальном банке Украины (НБУ) к документам, касающимся Смартбанку, необходимых для расследования уголовного производства.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности В. Захарченко и его ближайшего окружения за ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Как отмечает Генпрокуратура, у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного В.Захарченко и его окружением преступным путем.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 мая 2016 года ввел временную администрацию в Смартбанке, который был отнесен к категории неплатежеспособных на основании непрозрачности структуры собственности.

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