Возле оккупированного Луганска ОБСЕ зафиксировала «Грады», «Лягушки» и «Гвоздики»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи оккупированных районов Луганской области тяжелое вооружение боевиков, среди которых реактивные системы залпового огня «Град» и гаубицы «Лягушка» и «Гвоздика».

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 19 ноября.

Наблюдатели зафиксировали неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), а также четыре самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) возле Белого на запад от Луганска.

В отчете отмечается, что ОБСЕ обнаружила отсутствие на постоянных местах хранения тяжелого вооружения за пределами линий отвода.

В частности, там не хватает 13 единиц РСЗО (БМ-21), 17 буксируваних гаубиц (шестнадцати Д-30 и одной 2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 14 самоходных – 2С1, 5 танков (четырех Т-64 и Т-72).

Кроме того сообщается, что наблюдатели СММ впервые зафиксировали новые единицы вооружения.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 19 ноября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе – девять раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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