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вторник, 20 ноября, 2018, 0:08 Общество
В Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает

В течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек, а на 59 рожденных приходится 100 умерших.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

В январе–сентябре 2018 года численность имеющегося населения в Украине по оценке на 1 октября 2018 года составляла 42220,8 тысяч человек. В течение января–сентября численность населения уменьшилась на 165,6 тысяч человек», – говорится в документе.

По данным службы, существенным является превышение количества умерших над количеством рожденных. На 100 умерших – 59 рожденных.

Напомним, последняя перепись населения в Украине состоялся еще в 2001 году.
Государственная служба статистикирождаемостьперепись населенияновости Украинынаселение Украины
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2018-11-20 02:56 :34