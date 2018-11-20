В результате атаки смертника на религиозном собрании в Кабуле погибло более 50 человек

Смертник подорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, забрав жизни более 50 человек.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Reuters.

Как сообщили в МВД Афганистана, более 70 человек получили ранения в результате атаки.

«Террорист-смертник взорвал себя в зале для свадеб, где собрались исламские богословы для празднования дня рождения пророка Мухаммеда», – сообщил представитель министерства Наджиб Даниш.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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