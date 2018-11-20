В Раду внесли доработанный проект госбюджета

В Верховную Раду поступил доработанный проект государственного бюджета на 2019 год.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, доходы госбюджета на 2019 год предусмотрели в сумме 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда – 928 млрд 507,9 млн грн и доходы специального фонда – 97 млрд 623,9 млн грн.

Расходы проекта предусмотрены в сумме 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн и расходы специального фонда – 106 млрд 362,4 млн грн.

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