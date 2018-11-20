«Видродження» призывает все фракции объединиться для снижения тарифов на газ

Депутатская группа «Партия «Видродження»призывает все фракции парламента объединить усилия и поддержать проект постановления о проведении аудита тарифов – его принятие позволит снизить цены на газ в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт «Видродження».

Об этом во время выступления в Верховной Раде во вторник сообщил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь. Он отметил, что в последние годы цены на газ выросли в 10 раз, на электроэнергию – в 3,5 раза. Такие тарифы являются неподъемными для населения.

«Эта политика приводит к банкротству промышленности, тарифы для которой также повышались, и тотальной бедности украинского населения. Вы посмотрите на «Нафтогаз Украины» – зажрались уже, если говорить простым языком. Зарплаты руководителей «Нафтогаза» сегодня крупнейшие в Европе.

Даже выше, чем у руководителей британских и французских нефтегазовых компаний. Это говорит о том, что власть уже перешла границу! Руководители «Нафтогаза» выписывают себе премии в 8 млн долларов и переводят в США. Они уже готовы переехать туда жить. А что делать нам с вами?! «, – отметил Бондарь.

Он напомнил, что шесть фракций в парламенте подписали проект постановления о снижении тарифов, введения моратория на их дальнейшее поднятие и проведения аудита расценок на коммунальные услуги.

«Районные, городские и областные ячейки «Видродження», фракции в каждом областном и городском совете, где мы представлены, подписали обращение к руководству парламента и страны о том, чтобы поддержать этот проект постановления. Чтобы отменить повышение тарифов и навести порядок в вопросе стоимости газа для украинских.

Газ украинской добычи сегодня стоит 70-90 долларов. Так почему же нам предлагают его покупать за 300 долларов? Кто наживается на этом? А потом за счет украинском они покупают себе по всему миру виллы, яхты, получают огромные зарплаты и премии. Поэтому мы требуем поставить постановление на голосование и остановить рост тарифов», – отметил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Как сообщалось, депутатская группа «Видродження» также требует снижения зарплат для руководителей госкомпаний, таких как «Нафтогаз Украины», «Укрпочта» и «Укрзализныця». Ведь заработные платы руководителей в этих компаниях крупнее зарплату их европейских коллег, а также в сотни раз превышают уровень средней зарплаты в Украине.

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