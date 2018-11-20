В Минфине рассказали, как выявляют мошенников в сфере соцвыплат

С 2016 года Министерство финансов проводит верификацию социальных выплат, чтобы обеспечить их адресность и эффективное использование бюджетных средств. Верификация позволяет государству выявить мошенников в сфере соцвыплат и высвободить дополнительные средства для тех, кто действительно нуждается в помощи.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Міцнфіну.

«Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в течение января – сентября 2018 года показали, что более 68 тыс. человек получают несколько субсидий по разным адресам. Или другой случай – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн гривен и оформил субсидию в размере 2000 гривен. Таких случаев много, и это несправедливо. Остановка процесса верификации приведет к росту злоупотреблений средствами налогоплательщиков», – сказал Юрий Гелетий, заместитель Министра финансов.

С начала года Минфин направил около 7,5 млн рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 млрд гривен, а 46,5 млн гривен – вернуть в бюджет.

«Проводя верификацию, Минфин никоим образом не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. Сейчас ведомство работает с данными, которые получены до 11 октября 2018 года на основе действующих нормативно-правовых актов», – отмечается в сообщении.

«Мы благодарны народным депутатам, которые инициировали изменения в Бюджетный кодекс с учетом недавнего решения Конституционного суда. Для комплексного урегулирования вопросов по проведению верификации Минфин уже разработал и подал на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект Закона «О верификации и мониторинг государственных выплат». Процесс верификации субсидий продолжается, поскольку это в интересах как налогоплательщиков, так и получателей государственной помощи», – добавил Юрий Гелетий.

Минфин завершает внедрение новой современной автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации, отмечается в сообщении.

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