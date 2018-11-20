live
Aнонси
Валентин Наливайченко, лідер Руху «Справедливість» у програмі «Hard з Влащенко» 21.11.18 о 20:00
Валентин Наливайченко, лідер Руху «Справедливість» у програмі «Hard з Влащенко» 21.11.18 о 20:00
21 ноября, среда
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
21 ноября, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
22 ноября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 20 ноября, 2018, 0:29 События
В Киеве суд продлил на 2 месяца арест бразильского боевика ОРДЛО Лусварги

Суд продлил на 2 месяца арест бразильца Лусварги, подозреваемого в участии в террористической организации в Донбассе, которого задержали 4 мая в Киеве.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу Павлоградского горрайонного суда.

«20 ноября 2018 года в судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно – до 28 января 2019 года», – уточняют в суде.

Уточняется, что следующее судебное заседание в данном уголовном производстве запланировано на 15 января 2019 года в связи с невозможностью прибытия переводчика на судебное заседание в более близкий срок.
ОРДЛОРафаэль Лусваргиновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-21 02:45 :08