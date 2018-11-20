В Киеве суд продлил на 2 месяца арест бразильского боевика ОРДЛО Лусварги

Суд продлил на 2 месяца арест бразильца Лусварги, подозреваемого в участии в террористической организации в Донбассе, которого задержали 4 мая в Киеве.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу Павлоградского горрайонного суда.

«20 ноября 2018 года в судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно – до 28 января 2019 года», – уточняют в суде.

Уточняется, что следующее судебное заседание в данном уголовном производстве запланировано на 15 января 2019 года в связи с невозможностью прибытия переводчика на судебное заседание в более близкий срок.

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