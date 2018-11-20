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вторник, 20 ноября, 2018, 12:52 Киев
В Киеве против гололеда начнут использовать новый препарат

В Киеве работники КП УЗН Днепровского района применяют новые экологические методы борьбы с гололедом.

Об этом сообщает Днепровская РГА, пишет «Вечерний Киев».

По информации, сейчас работники КП УЗН Днепровского района начнут использовать жидкий препарат «Антилед», помогающий преодолеть гололедицу за 10-20 минут без повреждения поверхности дорожного покрытия механическими средствами уборки льда и обуви – солью.

Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua
Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Отмечается, что это экологическое средство на основе природного минерала бишофита, который не наносит вреда окружающей среде, в частности почве и растениям, а также не повреждает лапы животных. Препарат можно использовать при очень низких температурах, до-30°С. Он проникает в лед, разрушает его структуру и превращается в жидкое состояние. Такой эффект сохраняет свою активность долгое время, хватает на несколько дней. Уже с первых минут обработки лед становится рыхлым, не скользким. А через 10-15 минут он вообще превращается в жидкое состояние. Это существенно позволяет сэкономить время и трудовые ресурсы, что необходимо во время зимнего периода.

Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua
Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Напомним, транспортные предприятия Киева обеспечены всем необходимым для работы в зимний период.
снегэкологияновости Украиныпогода Киев
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