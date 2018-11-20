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вторник, 20 ноября, 2018, 0:57 События
В Днепре произошло масштабное ДТП из десяти машин – пострадали трое человек

В понедельник, 19 ноября, в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате пострадали по меньшей мере трое человек.

Как передает Источник с места происшествия, автомобили столкнулись на пересечении Запорожского шоссе и улицы Космической около 20:00.

Фото: Информатор

По предварительным данным, водитель BMW на высокой скорости врезался в Subaru. Последний перевернулся четыре раза, задев восемь автомобилей.

В результате аварии пострадали трое мужчин 1981, 1984 и 1976 годов рождения – водители BMW, Subaru и Fiat Doblo. Их каретами скорой помощи доставили в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.
ДТПавтоДнепрновости Украины
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