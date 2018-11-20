В декабре будут готовы: Аваков показал французские вертолеты, которые передадут Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото первых вертолетов Airubus Н225 Super puma, которые изготавливают во Франции для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты. В декабре вертолеты передадут ГСЧС и НГУ. Наши пилоты уже там! - знакомятся со своими машинами, нарабатывают опыт. pic.twitter.com/dZ35nkg6TR — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 ноября 2018 г.

«Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma – практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты», – заявил министр.

Аваков добавил, что в декабре вертолеты передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и Национальной полиции.

Также он отметил, что украинские пилоты уже знакомятся с машинами и нарабатывают опыт.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение о официальную поддержку в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Согласно документу планируется пополнить вертолетный парк МВД 55 сверхсовременными вертолетами компании «Airbus Helicopters».

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