В Британии считают, что Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.

Об этом он написал в Twitter, передает «Украинская правда».

«Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании», – подчеркнул Джавид.

Напомним, двухпартийная группа сенаторов, которые входят в Хельсинскую комиссию США обратились к администрации США и членов Генассамблеи Интерпола с призывом не допустить избрания российского генерала Александра Прокопчука директором Интерпола.

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