В 2020 году Парламентская ассамблея НАТО впервые состоится в Украине, – Геращенко

В 2020 году заседание Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса впервые состоится в Украине.

Об этом сегодня во время утреннего заседания Верховной Рады, которое транслирует телеканал ZIK, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко проинформировала, что она в составе украинской делегации вернулась с заседания Парламентской ассамблеи НАТО.

«Эта Ассамблея была чрезвычайно успешной для Украины. Во-первых, нам удалось добиться того, что уже в 2020 году Парламентская Ассамблея НАТО впервые пройдет в Украине. Шаг за шагом мы приближаемся к нашей стратегической цели – членству в НАТО», – отметила Ирина Геращенко.

Первый заместитель председателя ВРУ отметила, что украинской делегации удалось провести несколько поправок к важным резолюциям, в частности, поправки, касающиеся милитаризации Крыма и Азовского моря для противодействия гибридным угрозам РФ, правки по противодействию «Северного потока-2» и призвали международных партнеров включить не только экономические, но и энергетические санкции против России.

«Нам удалось провести поправки о статусе оккупированных Россией территорий Грузии и Украины, а также об усилении НАТОвских сил сдерживания на Востоке. Мы призываем усилить присутствие Альянса в странах Балтии и Черноморского региона», – сообщила Ирина Геращенко.

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Как сообщалось, Парламентская ассамблея НАТО избрала новым президентом члена британского парламента Мадлен Мун.

Во время Парламентской ассамблеи НАТО приняли несколько критических резолюций в отношении России. Одна резолюция называется «Обновление реакции на российские гибридные атаки», а другая – «Усиление сдерживания НАТО на востоке».

Напомним, председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что уже в среду, 21 ноября, Конституционный суд Украины может дать заключение относительно проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) № 9037.

20 сентября народные депутаты направили в Конституционный суд Украины президентский проект изменений в Конституцию Украины о необратимости курса в ЕС и НАТО.

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