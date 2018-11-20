УИНП обнародовал видео, которое напоминает о трагедии украинских детей в 1932-33 годах

Украинский институт национальной памяти обнародовал новое видео из серии, которое разработано специально к 85-годовщине Голодомора. Второе видео информационной кампании «Мы помним. Мы сильные» напоминает об украинских детях, которые погибли от Голодомора.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Хрупкая девочка среди хлебного поля. Прижимает к груди колоски. «Тебе не холодно?» – спрашивает мальчик-ровесник из настоящего. «Нет. Потому что ты пришел. Ты принес мне яблоко? Люди всегда приносят мне яблоки» – доверчиво отвечает девочка. А через несколько секунд это яблоко посреди огоньков свечей ложится к ногам бронзовой девочки с колосками – памятника всем детям, погибшим в годы Голодомора. «В этот день они ждут тебя» – авторы видео призвали украинцев в субботу прийти к памятникам Голодомора, чтобы почтить 85 годовщину геноцида.

Таким символичным является второй ролик социальной рекламы к годовщине Голодомора, снятый Young&Hungry Production при поддержке Министерства информационной политики и при участии Украинского института национальной памяти и Центра исследований освободительного движения. Проникновенное видео напоминает о трагедии украинских детей в 1932-33-м.

«Именно дети во времена Голодомора были самой уязвимой группой и погибали одними из первых, – объясняет историк, Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. – Во время мемориальных мероприятий, которые в этом году проходят по всему миру к годовщине Голодомора, каждый день 85 дней символически зачитываются имена 85-ти погибших во время геноцида украинских детей».

На съемки пригласили актеров из Львовского телевизионного театра «Юрашки». «Когда мы говорим о памятнике детям-жертвам Голодомора, мы всегда видим что-то недвижимое. И нам трудно иногда представить, что скрывается за этой бронзой. Нам захотелось вдохнуть жизнь в эту скульптуру. И сначала действительно все кажется нелогичным, когда на широком ржаном поле появляется мальчик, одетый по-осеннему. Но потом, когда мы переносимся на площадь возле мемориала жертвам Голодомора, все становится на свои места», – говорит режиссер ролика Омелян Ощудляк.

Особый колорит ролику добавляет известная «Мелодия» Мирослава Скорика.

«Этим роликом мы хотели обратиться прежде всего к нынешним ровесникам тех детей, чтобы напомнить им о тех временах искренне и проникновенно. И в то же время сказать молодежи – важно беречь память о прошлом, уметь сопереживать и чувствовать свою касаемость к истории», – говорит Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко.

Ежегодно в конце ноября по всей стране мы чтим память убитых голодом в 1932-1933 годах. Эта традиция важна не только для памяти о Голодоморе. Она объединяет нас, творит нацию и делает сильнее. Лозунг нынешней информационной кампании к 85 годовщине Голодомора «Мы помним! Мы сильные!», а среди ее визуальных образов украинский солдат на фоне мемориала памяти жертв геноцида и свеча-шар.

Напомним, что уже в эту субботу, 24 ноября состоятся общегосударственные траурные мероприятия к 85-годовщине Голодомора.

В 14:30 возле Национального мемориала жертв Голодомора начнется панихида.

В 16:00 пройдет общенациональная минута молчания, после которой украинцы дома и по всему миру будут зажигать свечи памяти у себя на окнах или возле мемориалов Голодомора.

Участие в мероприятиях примут Президент Украины, руководство государства, высокие гости из зарубежья, главы украинских церквей, общественность.

Памятные мероприятия пройдут также по всей стране.





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