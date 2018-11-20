Украинский школьник установил рекорд, не пропустив ни одного урока в течение 11 лет

Харьковчанин Деониса Ткемаладзе на протяжении 11 лет обучения в школе не пропустил ни одного урока.

Об этом во вторник, 20 ноября, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

Свое достижение юноша подтвердил дневниками и школьными журналами за 11 лет.

«Харьковчанин Деониса Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов из рекордов: ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе», – написала Ветрова.

Она отметила, что справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, которые засвидетельствовали рекорд.

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