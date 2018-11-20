Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе

Военнослужащие Операции Объединенных сил на Донбассе сбили очередной российский БПЛА.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
«19 ноября около 9:49 средствами РЭС был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа «Орлан-10». Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино», – говорится в сообщении.
Отмечается, что после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины.
В пресс-центре также добавили, что судя по обломкам и характерного парашюта с номером – это БПЛА «Орлан-10» производства Российской Федерации.