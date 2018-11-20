live
Aнонси
Анонс програми Злий дім: Без тепла - 20.11.18, о 21.30
Анонс програми Злий дім: Без тепла - 20.11.18, о 21.30
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
Валентин Наливайченко, лідер Руху «Справедливість» у програмі «Hard з Влащенко» 21.11.18 о 20:00
Валентин Наливайченко, лідер Руху «Справедливість» у програмі «Hard з Влащенко» 21.11.18 о 20:00
21 ноября, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 20 ноября, 2018, 19:56 Политика
У Яроша заявили о создании новой политической платформы

Государственная инициатива Яроша (ДЕЙСТВИЕ) заявила о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек «ДЕЙСТВИЕ» со всей Украины 19 ноября 2018 года в Киеве.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ДЕЙСТВИЕ.

Подаем заявление в полном объеме:

«Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее.

Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек «ДЕЙСТВИЕ» со всей Украины 19 ноября 2018 года в Киеве.

Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточить свои усилия на вооруженной борьбе против российской агрессии, как командующий Украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем никакой другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке нами будет принято после официальной регистрации кандидатов.

Новая политическая платформа является открытой для всех государственнических сил, поэтому призываем патриотов к единению.

Сумели защитить страну – сможем построить успешное государство! Слава Украине!».
партииДмитрий Ярошдействиеновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-20 21:42 :04