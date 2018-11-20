У Яроша заявили о создании новой политической платформы

Государственная инициатива Яроша (ДЕЙСТВИЕ) заявила о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек «ДЕЙСТВИЕ» со всей Украины 19 ноября 2018 года в Киеве.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ДЕЙСТВИЕ.

Подаем заявление в полном объеме:

«Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее.

Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек «ДЕЙСТВИЕ» со всей Украины 19 ноября 2018 года в Киеве.

Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточить свои усилия на вооруженной борьбе против российской агрессии, как командующий Украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем никакой другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке нами будет принято после официальной регистрации кандидатов.

Новая политическая платформа является открытой для всех государственнических сил, поэтому призываем патриотов к единению.

Сумели защитить страну – сможем построить успешное государство! Слава Украине!».

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