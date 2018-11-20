У водителя, который скрылся с места ДТП, нашли наркотики на 100 тысяч гривен

ДТП, с которого начался новый срок за решеткой 31-летнего жителя Тернополя, произошло 15 ноября в центре Тернополя. На улице Живова «Мерседес» на иностранной регистрации сбил молодую женщину. С ней, к счастью, все в порядке – после помощи медиков из больницы ее отпустили домой.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Однако не зная об этом, после наезда на пешехода водитель решил бежать. Его и машину, на которой совершил аварию, правоохранители нашли очень быстро. Оказалось, что у виновника ДТП с собой был полукилограммовый пакет с порошком, который похож на психотропный наркотик амфетамин. Изъятый порошок, на черном рынке стоил бы около 100 тысяч гривен, а также пакеты для фасовки и весы для взвешивания порошка отдали на экспертизу для подтверждения, что это амфетамин.

Виновник ДТП с наркотиками, который ранее уже имел проблемы с законом, задержан.

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