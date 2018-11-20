У прикарпатца дома изъяли 3,7 кг каннабиса

На Прикарпатье Долинским отделом прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хранения наркотиков. Установлено, что 37-летний местный житель по месту жительства хранил особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен, – каннабис.

Об этом сегодня, 20 ноября, IA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Во время санкционированного обыска под процессуальным руководством прокуратуры сотрудниками полиции обнаружено и изъято более 3 кг 700 г наркотического вещества.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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