Централизованное водоснабжение в Украине под угрозой – Укрводоканалэкология

Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой. Ассоциация «Укрводоканалэкология» бьет тревогу.

Об этом сообщает ассоциация «Укрводоканалэкология» на своей странице в Фейсбуке.

Подаем сообщение в полном объеме:

«Кабинет Министров Украины исключил из проекта Закона Украины «О государственном бюджете на 2019 год» средства, предусмотренные для финансирования программы «Питьевая вода Украины», которая была принята в поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году.

Законом было предусмотрено финансирование этой Программы на сумму около трех млрд гривень за счет Государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено лишь 208 млн грн.

По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потерь воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг.

Благодаря усилиям народных депутатов межфракционного объединения «Питьевая вода» в 2018 году средствами госбюджета предусмотрено финансирование проектов на сумму 200 млн грн. Был проведен конкурсный отбор проектов отрасли, сейчас выполняют запланированные работы. Однако, выделение основной суммы средств предусмотрено на конец года, что свидетельствует об определенном риске получения их в полном объеме.

Ситуацию осложняет также то, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривень разницы в тарифах. Выросли цены на электроэнергию, реагенты, топливо, почти вдвое выросли налоги.

Водоканалы Украины имеют инвестиционные программы за счет тарифов, но средства, предусмотренные этими программами, – мизерны по сравнению с масштабами необходимых работ.

По подсчетам экспертов, сумма средств, необходимая для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины составляет около 40 млрд долларов США. Это колоссальная сумма, которая неподъемна для водопроводно-канализационной отрасли. Водоканалы Украины рассчитывают хотя бы на минимальную поддержку государства, необходимую для проведения неотложных работ.

Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ассоциация «Укрводоканалэкология», которая объединяет водопроводно-канализационные предприятия, требует от Верховной Рады и Кабинета министров предусмотреть в проекте бюджета Украины на 2019 год средства для финансирования программы «Питьевая вода».

Укрводоканалэкология от имени водоканалов Украины обратилась с официальным письмом к Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам, где просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект Закона Украины «О государственном бюджете на 2019 год».

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