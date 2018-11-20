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вторник, 20 ноября, 2018, 14:15 Общество
Три по три: Стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы на новогодние и рождественские праздники
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве. Фото: Сироткина Анастасия / УНИАН
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве. Фото: Сироткина Анастасия / УНИАН

В декабре-январе украинцев ждут несколько длинных выходных. Так, начнет праздничные выходные католическое Рождество. Официально в нашей стране его празднуют с прошлого года. Поскольку праздник приходится на понедельник, выходными будут 23, 24 и 25 декабря.

Об этом сообщает УНИАН.

Одновременно отработать придется дополнительно субботу – 22 декабря.

Выходные так же будут 31 декабря и 1 января, ведь они приходятся на понедельник-вторник. Отрабатывать придется, скорее всего, в субботу – 29 декабря. Таким образом, на Новый год украинцы будут так же три выходных подряд – с 30 декабря.

В январе уже 2019 года выходным будет 7 января – это православное Рождество. Так же три выходных дня подряд – с 5-го до 7 января.

Напомним, стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в декабре.
рождествоНовый годпраздниквыходныеновости Украины
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