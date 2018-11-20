Трамп высказал претензии по уничтожению Осамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержание Осамы бен Ладена должно было состояться значительно раньше, чем оно произошло.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Конечно же было бы лучше, если бы мы задержали Осаму Бен Ладена значительно раньше. Я обратил внимание на него в моей книжке задолго до нападения на Всемирный торговый центр. Президент Клинтон потерял свою возможность. Мы выплатили миллиарды долларов Пакистану, а они не сообщили нам, что он там жил. Дураки! Мы больше не выплачиваем Пакистана миллиарду, потому что если бы это продолжалось они бы получали деньги и ничего для нас не делали. Бен Ладен, это первый такой пример, а Афганистан – другой. Пакистан был еще одной страной, ничего не делая взамен. Такого больше не будет», – заявил Трамп.

....We no longer pay the Pakistan $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That's ENDING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 ноября 2018 г.

Реплика стала продолжением спора президента США с адмиралом ВМС США в отставке Уильямом Макрейвеном, бывшим спецназовцем, который руководил операцией в ходе которой бен Ладен был убит. Макрейвен ранее критиковал Трампа за выпады против СМИ назвав их «самой большой угрозой нашей демократии».

Как известно, Осаму бен Ладен был убит в мае 2011-го года американскими спецназовцами в имении на Территории Пакистана в котором террорист скрывался.

В ответ на слова Макрейвена, президент США назвал бывшего военного сторонником Хиллари Клинтон и Обамы.

Позже президент сказал, что террориста должны были бы обезвредить раньше.

«Разве не лучше было бы, если бы мы добрались до него раньше? Только подумайте, он прекрасно жил в Пакистане, по тамошним меркам, прекрасном имении (я лично видел лучшие). Но он там жил вблизи военной академии, все в Пакистане знали, где он там», – сказал президент в ответ на вопрос, усматривает ли он заслугу Макрейвена в обезвреживании террориста.

Макрейвен заявил, что не был поклонником Клинтон, но высоко оценил Обаму и Буша в качестве президентов «которые поддерживали достоинство должности, которую занимали».

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