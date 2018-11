Трамп высказал претензии по уничтожению Осамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержание Осамы бен Ладена должно было состояться значительно раньше, чем оно произошло.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Конечно же было бы лучше, если бы мы задержали Осаму Бен Ладена значительно раньше. Я обратил внимание на него в моей книжке задолго до нападения на Всемирный торговый центр. Президент Клинтон потерял свою возможность. Мы выплатили миллиарды долларов Пакистану, а они не сообщили нам, что он там жил. Дураки! Мы больше не выплачиваем Пакистана миллиарду, потому что если бы это продолжалось они бы получали деньги и ничего для нас не делали. Бен Ладен, это первый такой пример, а Афганистан – другой. Пакистан был еще одной страной, ничего не делая взамен. Такого больше не будет», – заявил Трамп.

....We no longer pay the Pakistan $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That's ENDING!