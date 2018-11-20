live
Aнонси
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
21 ноября, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 20 ноября, 2018, 0:27 Мир
Трамп высказал претензии по уничтожению Осамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержание Осамы бен Ладена должно было состояться значительно раньше, чем оно произошло.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Конечно же было бы лучше, если бы мы задержали Осаму Бен Ладена значительно раньше. Я обратил внимание на него в моей книжке задолго до нападения на Всемирный торговый центр. Президент Клинтон потерял свою возможность. Мы выплатили миллиарды долларов Пакистану, а они не сообщили нам, что он там жил. Дураки! Мы больше не выплачиваем Пакистана миллиарду, потому что если бы это продолжалось они бы получали деньги и ничего для нас не делали. Бен Ладен, это первый такой пример, а Афганистан – другой. Пакистан был еще одной страной, ничего не делая взамен. Такого больше не будет», – заявил Трамп.

Реплика стала продолжением спора президента США с адмиралом ВМС США в отставке Уильямом Макрейвеном, бывшим спецназовцем, который руководил операцией в ходе которой бен Ладен был убит. Макрейвен ранее критиковал Трампа за выпады против СМИ назвав их «самой большой угрозой нашей демократии».

Как известно, Осаму бен Ладен был убит в мае 2011-го года американскими спецназовцами в имении на Территории Пакистана в котором террорист скрывался.

В ответ на слова Макрейвена, президент США назвал бывшего военного сторонником Хиллари Клинтон и Обамы.

Позже президент сказал, что террориста должны были бы обезвредить раньше.

«Разве не лучше было бы, если бы мы добрались до него раньше? Только подумайте, он прекрасно жил в Пакистане, по тамошним меркам, прекрасном имении (я лично видел лучшие). Но он там жил вблизи военной академии, все в Пакистане знали, где он там», – сказал президент в ответ на вопрос, усматривает ли он заслугу Макрейвена в обезвреживании террориста.

Макрейвен заявил, что не был поклонником Клинтон, но высоко оценил Обаму и Буша в качестве президентов «которые поддерживали достоинство должности, которую занимали».
терроризмДональд ТрампОсама бен Ладенновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-20 02:56 :28