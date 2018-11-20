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вторник, 20 ноября, 2018, 21:00 Политика
Суд вернул загранпаспорт бывшему подчиненному Насирова
Заграничный паспорт гражданина Украины. Фото: Соколовская Инна / УНИАН
Заграничный паспорт гражданина Украины. Фото: Соколовская Инна / УНИАН

Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, но вернул заграничные паспорта его бывшему подчиненному Владимиру Новикову.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

«В Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-председателя ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины. Прокуроры САП подали ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых судом продлен срок действия обязанностей, возложенных на Насирова Г.М. и частично продлен срок действия обязанностей Новикова В.К., за исключением обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога Насирову Г.М. и предоставлении последнему разрешения на выезд заграницу. Учитывая, что время, отведенное на проведение судебного заседания завершилось, прокуроры САП не смогли продолжить зачитывание обвинительного акта. Следующее судебное заседание назначено на 12:00 час. 10.12.2018 года.
Роман Насировсуд САПновости Украиныновости политики
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