Стерли «советчину»: Рада переименовала Кировоградский район

Рада поддержала переименование Кировоградского района на Кропивницкий район.

За проект Постановления о переименовании Кировоградского района Кировоградской области № 4906 во время вечернего заседания Верховной Рады Украины, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовал 231 избранник.

Как говорится в пояснительной записке, переименование Кировоградского района Кировоградской области связано с необходимостью приведения названия в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Председатель подкомитета Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Николай Федорук напомнил, что вопрос о переименовании Рада рассматривала год назад, переименовав почти тысячу населенных пунктов. С его слов, город Кировоград переименовали в Кропивницкий, а название Кировоградского района не изменили учитывая технические моменты.

Николай Федорук отметил, что Комитет рекомендовал Раде проект постановления о переименовании Кировоградского района принять в целом.

Отвечая на вопросы избранников об изменениях названий населенных пунктов в Украине (в частности, нардеп Павел Кишкарь напомнил о переименовании поселка Новгородское Донецкой области, историческое название которого – Нью-Йорк), Николай Федорук показал парламентариям полную папку с документами, отметив, что это – предложения относительно переименования. Он отметил, что предложения по изменению названий три десятка раз включали в повестку дня заседаний ВРУ, однако парламентарии так и не пришли.

Во время обсуждения избранники призвали стереть остатки советчины и большевистского тоталитаризма и защищать национальные интересы, в частности, и украинские символы.

Проект Постановления за основу и в целом поддержал 231 депутат.

Как сообщалось ранее, Комитет по госстроительству поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

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