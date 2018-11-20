США ограничили обмен данными с Австрией из-за пророссийской позиции правительственной партии

США ограничили обмен некоторой информацией с МВД Австрии за пророссийскую позицию «Австрийской партии свободы» (FPO), членом которой является глава ведомства Герберт Кикль.

Об этом говорится в обновленной стратегии развития отношений «Integrated Country Strategy», опубликованной Государственным департаментом США, – сообщает Европейская правда.

«Руководство Министерства внутренних дел от правопопулистской «Партии свободы» создает перед нами как возможности, так и вызовы. МВД признает качество и результативность наших возможностей в поддержке усилий Австрии в борьбе с терроризмом, противодействия киберпреступности и международной преступности. В то же время пророссийская позиция «Партии свободы» заставляет нас брать паузу в том, что касается обмена чувствительной информацией определенного рода», – сообщили в Госдепе.

Американская сторона обещает наращивать общий двусторонний обмен информацией с Австрией, «мониторя при этом протоколы обмена информации Австрии».

Ультраправая «Австрийская партия свободы» с декабря 2017 года является членом коалиционного правительства в Австрии. В декабре 2016 года партия подписала 5-летний контракт о сотрудничестве с путинской «Единой Россией». Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексирован Россией Крым.

Как сообщалось ранее, Австрия выходит из миграционного пакта ООН.

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